Fortnite offline per manutenzione dalle 10:00, arriva la patch 6.02 insieme a due skin

Epic Games ha annunciato che Fortnite sarà offline mercoledì 10 ottobre dalle 10:00 (ora italiana) per permettere al team di effettuare le consuete operazioni di manutenzione in vista dell'arrivo della patch 6.02, attesa per la giornata di oggi.

Al momento non sappiamo quali siano le novità di questo update, la patch potrebbe portare in dote la nuova arma Dispositivo di Lancio Quadro, inoltre Epic potrebbe dare ufficialmente il via all'evento Halloween di Fortnite, anticipato nei giorni scorsi da alcuni leak. Da segnalare inoltre il ritorno di due skin, The Wukong e Dark Vanguard, ora disponibili nel negozio in-game.

Giovedì 11 ottobre prenderanno invece il via le Sfide della Settimana 3, tra le quali segnaliamo Riporta in vita un giocatore in differenti partite, Suona il campanello di una casa con un nemico all'interno (0/5), Colpisci un nemico con un Pomodoro da una distanza di 20 metri o maggiore, Colpisci tre differenti bersagli nei Poligoni di Tiro ed elimina nemici in differenti partite.