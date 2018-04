Fortnite offline per manutenzione, in arrivo oggi la nuova patch 3.6

Come ogni settimana, questa mattina i server di Fortnite sono offline per manutenzione programmata: al termine dei lavori (la cui durata non è stata resa nota) Epic pubblicherà la nuova patch 3.6, di cui siamo in attesa di conoscere tutte le principali novità.

La manutenzione programmata dovrebbe durare tra le due e le tre ore, realisticamente possiamo aspettarci che Fortnite torni online tra le 12:00 e le 13:00 (ora italiana) di oggi, martedì 24 aprile. Una volta conclusi i lavori di manutenzione sui server, Epic pubblicherà la patch 3.6, difficile però ipotizzare quali possano essere le novità di questo aggiornato.

Non è escluso che l'update possa svelare il mistero della cometa di Fortnite, che secondo alcune teorie raderà al solo i Pinnacoli Pendenti, sebbene questa ipotesi non sia stata confermata da fonti ufficiali. Con ogni probabilità vedremo nuove armi e skin, non si esclude inoltre la presenza di una modalità inedita a tempo limitato, come la 50v50 v2.

Nelle scorse ore sono trapelate anche le sfide della settimana 10, al via il 26 aprile, anche in questo caso però vi invitiamo a prendere l'informazione con le dovute precauzioni, poichè le sfide "leakate" potrebbero cambiare in corso e differire dunque rispetto a quelle finali. Sapevate che si inizia già a parlare della stagione 4 di Fortnite? La season 3 terminerà il 30 aprile, la quarta stagione è ancora priva di una data di partenza ma secondo alcuni rumor l'avvio sarebbe fissato per inizio maggio.