Fortnite offline per manutenzione, nuova patch in arrivo nella giornata di oggi

I server di Fortnite sono ora in manutenzione, come ogni giovedì mattina l'infrastruttura del gioco è andata offline per permettere al team di sviluppo di pubblicare il nuovo aggiornamento che darà il via alle Sfide della Settimana 9.

Epic non ha rivelato il termine ultimo della manutenzione ma ci aspettiamo che i server possano tornare pienamente operativi tra le 12:00 e le 13:00 (ora italiana) di oggi, giovedì 19 aprile. Al termine dell'aggiornamento, il team pubblicherà una nuova patch, definita su Twitter "versione 3.5", anche se questo update è in realtà stato reso disponibile la scorsa settimana.

Non è chiaro quali nuovi contenuti saranno inclusi in questo aggiornamento, il changelog ufficiale verrà diffuso nelle prossime ore, con ogni probabilità vedremo la nuova arma Mitragliatrice Leggera e i bonus (Oro e Pacchetto Stelle Battaglie) per Salva il Mondo e Battaglia Reale, come ricompensa per i problemi della scorsa settimana.

A partire da oggi inoltre prenderanno il via le nuove Sfide della Settimana 9, tra cui quella relativa ai negozi di Taco, di cui vi abbiamo già fornito una guida al completamento.