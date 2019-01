Fortnite offline per problemi tecnici, Regina di Ghiaccio e Shadow Ops tra le nuove skin

Poco dopo l'alba di lunedì 21 gennaio, Fortnite è andato offline e i giocatori hanno registrato problemi con il login ed il matchmaking. Epic Games ha annunciato su Twitter che le problematiche sono state parzialmente risolte anche se potrebbero verificarsi altri disservizi nelle prossime ore.

Fortunatamente Fortnite sembra essere rimasto offline per pochissimi minuti in una fascia orario che non dovrebbe aver danneggiato troppo i giocatori italiani, ribadiamo come gli sviluppatori siano a conoscenza della situazione, dunque non allarmatevi per eventuali problemi nel corso della mattinata. Fortnite è tornato online giusto in tempo per permetterci di dare una occhiata all'aggiornamento del negozio in-game, che include nuove skin, deltaplani, emote e altri oggetti cosmetici:

The Ice Queen (Skin Leggendaria) – 2.000 V-Bucks

Flapjackie (Skin Epica) – 1.500 V-Bucks

Growler (Skin Epica) – 1.500 V-Bucks

Poofy Parasail (Deltaplano Raro) – 800 V-Bucks

Icebringer (Piccone Raro) – 800 V-Bucks

Jackspammer (Piccone non comune) – 500 V-Buck

Shadow Ops (Costume Raro) – 1.500 V-Bucks

Flippin’ Sexy (Emote Rara) – 500 V-Bucks

Arctic Assassin (Costume Raro) – 1.200 V-Bucks

IDK (Emote non comune) – 200 V-Bucks

Lucky (Piccone non comune) – 500 V-Bucks

Nelle scorse ore ha fatto la sua (ri)comparsa in Fortnite anche l'exploit del Doppio Fucile a Pompa, ricordiamo che nel weekend il gioco si è riempito di neve, evento che ha dato il via all'evento Tempesta di Ghiaccio, ora disponibile per tutti.