Fortnite offline a pochi giorni da Natale, ecco perché non funziona il 19 dicembre

Il 19 dicembre Fortnite è offline, Epic Games ha annunciato che i server chiuderanno temporaneamente a partire dalle 10:00 del mattino ora italiana. Ma state tranquilli, riapriranno molto presto, al termine delle operazioni di manutenzione programmata, alle quali seguirà anche un nuovo aggiornamento.

Alle 10:00 i server di Fortnite andranno offline e come di consueto, mezz'ora prima verrà disattivato il matchmaking, in questo modo i giocatori potranno finire le partite in corso ma non sarà possibile iniziarne di nuove.

All'orario indicato il gioco non sarà più accessibile e Fortnite tornerà online indicativamente tra le 12:00 e le 13:00 ora italiana. Non è chiaro quali saranno le novità di questo aggiornamento ma è improbabile che si tratti di qualcosa di grosso, con le vacanze natalizie alle porte il team di Epic Games si prepara ad una piccola pausa prima di riprendere la pubblicazione massiccia di contenuti nel 2024.

Tra le novità di Fortnite Festival presto arriveranno i Linkin Park secondo un leak, inoltre il prossimo anno dovrebbe tornare anche la mappa Fortnite OG che tanto successo ha riscosso nelle scorse settimane. Non ci resta che attendere le prossime ore per scoprire le novità dell'aggiornamento odierno di Fortnite, come detto non ci aspettiamo grandi sorprese ma chissà che Epic non possa stupirci.