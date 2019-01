Fortnite Offline: problemi di login su Xbox One e nuove skin del 2 gennaio

In una nota a margine, Epic Games segnala su Twitter la presenza di problemi per Fortnite su Xbox One , con molti utenti che lamentano l'impossibilità di effettuare il login, la problematica sembra essere legata ai server di Xbox LIVE, Microsoft sta lavorando per riportare la situazione alla normalità, vi aggiorneremo non appena i problemi verranno definitivamente risolti.

Tra le nuove skin del 2 gennaio spiccano DJ Bop (Skin Leggendaria) in versione maschile e femminile, in vendita a 2.000 V-Buck, inoltre sono disponibili anche il costume Brite Gunner, il piccone Rainbow Smash , la skin Brite Bomber e sconti su Reef Ranger, Sprinkler (Emote Rara), Dynamo, Stop Axe, Shaolin Sit-Up e Checker. Inoltre, un leak sembra svelare il prossimo arrivo della copertura Krampus per le armi, al momento però Epic non ha confermato nulla a riguardo, restiamo quindi in attesa di chiarimenti. Il primo aggiornamento di Fortnite del 2019 dovrebbe arrivare la prossima settimana, subito dopo la pausa natalizia.

If you're currently experiencing login issues on Xbox, check out their status page to stay updated. https://t.co/h6NlEjf8br — Fortnite (@FortniteGame) 2 gennaio 2019

Happy New Year!



May it be filled with lots of llamas and Victory Royales 🎉 pic.twitter.com/kjESbXiUOV — Fortnite (@FortniteGame) 1 gennaio 2019

Grab your glow sticks and get down.



The new DJ Bop Outfit and Drop the Bass Emote are available now! pic.twitter.com/ewGF3dqf3I — Fortnite (@FortniteGame) 1 gennaio 2019

Drop in on the new year in style! 🍾 Complete today’s challenge and earn the DJ Glider. pic.twitter.com/vYAmacYPU9 — Fortnite (@FortniteGame) 1 gennaio 2019