Fortnite offline: risolti i problemi di login e matchmaking

Le problematiche, come segnalato da Epic Games , sono state risolte e gli aspetti citati sono tornati a funzionare regolarmente. La modalità Competizione presenta anche un bug relativo ai punteggi che sembra però colpire solamente i giocatori americani mentre le difficoltà di matchmaking sono sparite, così come i problemi di login, dovuti come detto al (parziale) down del PSN .

We're aware that some users are experiencing issues logging into PSN. Thanks for your patience as we investigate: https://t.co/AHRZfHtRvq — Ask PlayStation (@AskPlayStation) 16 ottobre 2018

We're aware of an issue with tournament points not being updated correctly. We're investigating the issue and will update when we know more. — Fortnite (@FortniteGame) 16 ottobre 2018

We're investigating issues with matchmaking in our Alpha Tournament that's impacting our EU regions. We'll update when we have more info. — Fortnite (@FortniteGame) 16 ottobre 2018