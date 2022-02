Fortnite offline: i server di Battaglia Reale e Salva il Mondo non funzionano

Sembra che i server di Fortnite Capitolo 3 non stiano passando un periodo particolarmente piacevole e nel corso della serata di oggi, giovedì 3 febbraio 2022, è ancora una volta impossibile accedere a qualsiasi funzionalità del titolo Epic Games.

A poche ore dal lancio delle sfide di Fondazione, il personaggio interpretato dalla superstar del wrestling Dwayne "The Rock" Johnson, il battle royale sta incontrando nuovamente problemi legati ai server che impediscono a molti giocatori di accedere a tutte le modalità. Mentre stiamo scrivendo la notizia legata a Fortnite offline, infatti, è impossibile avviare il titolo su qualsiasi piattaforma e anche nel caso in cui si riuscissero a selezionare la Modalità Creativa, la Battaglia Reale o Salva il Mondo, si riceverebbe un errore nel giro di pochi istanti. Il team di sviluppo non sembra essere ancora al corrente della situazione ed è probabile che tra qualche minuto pubblicherà un aggiornamento sui canali social ufficiali, magari con qualche dettaglio sui tempi stimati per la risoluzione delle problematiche.

Per chi non lo sapesse, nelle ultime settimane è capitato più di un paio di volte che i server del gioco andassero offline per via di problemi sconosciuti al pubblico e che, in alcuni casi, hanno impedito agli utenti di accedere al titolo per svariate ore. Chissà se anche questa volta Fortnite resterà down a lungo e se gli sviluppatori decideranno di dare ai giocatori qualche tipo di ricompensa per l'attesa.