Fortnite offline: server down il 24 marzo per l'aggiornamento 12.21

Nel momento in cui scriviamo i server di Fortnite sono offline per manutenzione programmata, come annunciato nella serata di ieri quest'oggi Epic Games pubblicherà l'aggiornamento 12.21 di Fortnite, disponibile per il download a metà mattinata.

Epic ha sorpreso tutti anticipando l'orario della manutenzione, normalmente i server di Fortnite vanno offline alle 10:00 del mattino (ora italiana) e fino alle 12:00/13:00 (ora italiana), quest'oggi però l'orario è stato notevolmente anticipato e non è da escludere che potremo tornare a giocare entro un paio d'ore, tra le 09:00 e le 10:00.

La patch verrà pubblicata du tutte le piattaforme (PS4, Xbox One, iOS, Android, PC, Mac OS e Nintendo Switch) i contenuti però non sono noti, probabilmente si tratta di un minor update di manutenzione che non dovrebbe portare in dote numerosi contenuti, in ogni caso ne sapremo di più nelle prossime ore.

A breve Epic Games comunicherà anche il futuro della Fortnite World Cup 2020, l'evento rischia di saltare a causa dell'emergenza internazionale Coronavirus, è probabile che la compagnia voglia rimandare il torneo ai prossimi mesi anzichè cancellarlo definitivamente, restiamo quindi in attesa di notizie e chiarimenti in merito.