Fortnite offline: server down il 31 marzo per l'arrivo della patch 12.30

I server di Fortnite sono offline in questo momento, a partire dalle 08:00 del mattino di martedì 31 marzo il Battle Royale di Epic Game non sarà accessibile per permettere ai tecnici di effettuare le consuete operazioni di manutenzione che porteranno alla pubblicazione della patch 12.30 attesa per oggi.

I server dovrebbero restare offline per circa due ore, tempo necessario per completare i lavori, Fortnite dovrebbe tornare giocabile tra le 10:00 e le 12:00 (ora italiana). Al momento non sappiamo quali novità siano previste con questo nuovo aggiornamento, gli sviluppatori non hanno anticipato nulla e come di consueto il changelog arriverà solamente a metà mattinata, certamente possiamo aspettarci nuove skin e contenuti estetici, oltre all'inizio di eventi dedicati alla primavera o alla Pasqua. Non è escluso inoltre il debutto della skin di Deadpool in Fortnite, evento molto atteso dalla community del Battle Royale.

Recentemente sono stati scoperti due trucchi per ottenere la Vittoria Reale tramite glitch, con ogni probabilità questi verranno risolti proprio con la patch di oggi, ricordiamo inoltre che ci avviamo verso la fine della Stagione 2 di Fortnite la quale andrà avanti per tutto il mese di aprile prima di lasciare spazio all'attesissima Season 3 che dovrebbe introdurre un gran numero di novità.