Fortnite Offline: server in manutenzione, oggi arriva la patch 4.3

Fortnite è offline: i server del Battle Royale di Epic sono in manutenzione fino alle 14:00 (salvo problemi e/o imprevisti), al ritorno online troveremo l'aggiornamento 4.3 pronto da scaricare su PC, PlayStation 4 e Xbox One.

La patch 4.3 dovrebbe includere notifiche pop-up per tracciare le Sfide e i Carrelli della Spesa, questi trapelati nella giornata di ieri, mentre le Sfide della Settimana 5 partiranno in ogni caso domani (giovedì 31 maggio) come annunciato da Epic nelle scorse ore.

Purtroppo al momento non ci sono altri dettagli riguardo i contenuti di questo aggiornamento, che non si profila comunque come un Major Update, e che dovrebbe limitarsi a risolvere bug, problemi tecnici e introdurre alcuni oggetti e piccole novità alle modalità Salva il Mondo e Battaglia Reale.

Per quanto riguarda Salva il Mondo, Epic ha annunciato che presto distribuirà codici gratuiti per permettere di scaricare gratis anche questa modalità (normalmente a pagamento), che la distribuzione possa coincidere con l'arrivo dell'update 4.3? Lo scopriremo nelle prossime ore...