Fortnite offline: server in manutenzione per l'aggiornamento 11.11

Nel momento in cui scriviamo Fortnite è offline, Epic Games ha posto i server in manutenzione e allo stato attuale risulta impossibile accedere a Fortnite Capitolo 2, Battaglia Reale, Salva il Mondo o Modalità Creativa.

Al termine della manutenzione Epic renderà disponibile l'aggiornamento 11.11 che sarebbe dovuto inizialmente uscire nella giornata di ieri, poi rimandato a causa di problemi imprevisti non meglio specificati. Adesso il giorno è arrivato e la patch è quasi pronta per uscire, il rollout inizierà tra le 11:00 e le 13:00 ora italiana per poi completarsi nel corso della giornata odierna, quando le migliorie apportate saranno finalmente disponibili per tutti.

Purtroppo al momento non sappiamo quali novità apporterà questo aggiornamento, Epic Games parla genericamente di novità per Salva il Mondo, senza però svelare altri dettagli. Che sia arrivato il momento di rendere questa modalità Free to Play? Il passaggio al F2P per Salva il Mondo è atteso da tempo e gli sviluppatori hanno confermato che la conversione avverrà entro fine anno, restiamo quindi in attesa di saperne di più, nelle prossime ore sapremo tutto sulle novità in arrivo su Fortnite con la patch 11.11.