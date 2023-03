Fortnite offline, i server non funzionano: cosa sta succedendo e quando torna online?

Il 29 marzo Fortnite è offline e i server del Battle Royale di Epic Games non funzionano, ma non preoccupatevi perché il gioco tornerà online entro poche ore, al termine delle operazioni di manutenzione necessaria per poter pubblicare il nuovo aggiornamento 24.10 in arrivo questa mattina.

Dalle 10:00 ora italiana i server di Fortnite sono offline, il matchmaking verrà disattivato circa 30 minuti prima, questo vuol dire che chi sta giocando potrà terminare la propria partita mentre non sarà possibile iniziarne di nuove dalle 09:30 e fino al termine della manutenzione.

Purtroppo non sappiamo cosa porterà in dote l'aggiornamento 24.10 di Fortnite, sicuramente arriverà il tanto atteso evento di Pasqua con l'arma Lanciauova e una serie di sfide speciali a tema con la festività di aprile. La scorsa settimana Epic Games ha lanciato Fortnite Unreal Editor, un vero e proprio tool che permette di sviluppare nuovi contenuti per Fortnite in Unreal Engine 5, uno strumento accolto positivamente dai modder e non solo.

Oltre alle Sfide di Pasqua, il nuovo aggiornamento potrebbe includere anche una serie di nuove skin e modalità di gioco aggiuntive, ne sapremo di più in mattinata quando Fortnite tornerà online, indicativamente tra le 12:00 e le 13:00 ora italiana, a meno di eventuali ritardi e/o imprevisti.