Fortnite offline: la stagione 10 inizia oggi, server down il primo agosto

Oggi è il grande giorno: giovedì primo agosto prende ufficialmente il via la stagione X di Fortnite. In leggero ritardo sulla tabella di marcia (a causa delle vacanze estive e delle finali della Fortnite World Cup 2019), i giocatori potranno da oggi prendere parte alla nuova season del Battle Royale di Epic.

Quando inizia la stagione 10 di Fortnite? I server andranno offline alle 10:00 del mattino, ora italiana, e resteranno inaccessibili per circa due ore, tempo necessario per effettuare i consueti interventi di manutenzione programmata e permettere agli sviluppatori di pubblicare l'aggiornamento 10.0, che darà il via alla nuova season e dunque obbligatorio per continuare a giocare.

Seguendo le tempistiche viste in passato, il rollout dell'aggiornamento dovrebbe iniziare alle 11:00 e poi concludersi tra le 13:00 e le 15:00, ora italiana. La stagione 10 di Fortnite introdurrà il tema dei viaggi nel tempo, sempre nella giornata di oggi faranno inoltre il loro debutto le sfide Fortnite X della settimana 1, con nuove ricompense e obiettivi.

In arrivo anche importanti novità per Fortnite Salva il Mondo, in attesa della conversione a Free to Play prevista per la fine del 2018 e poi rimandata all'estate 2019, nel corso della stagione X. Avete visto le prime skin di Fortnite 10? I costumi sono trapelati sul web nelle scorse ore, in attesa di immagini ufficiali.