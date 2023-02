Fortnite offline stamani, il Battle Royale non funziona: che cosa succede?

Oggi, martedì 28 febbraio, Fortnite non funziona: i server del Battle Royale di Epic Games sono offline e il gioco non è accessibile, ma state tranquilli, si tratta di una semplice manutenzione programmata e Fortnite tornerà presto online.

A partire dalle 09:00 del mattino ora italiana, Fornite è offline per permettere agli sviluppatori di effettuare le consuete operazioni di manutenzione che precedono la pubblicazione del nuovo aggiornamento 23.50, disponibile nel corso della giornata odierna. Poco prima delle 09:00 il matchmaking verrà disattivato, chi sta giocando potrà però terminare la partita in corso mentre non sarà possibile iniziare nuovi match.

Non è chiaro quanto dureranno i lavori ma indicativamente Fortnite dovrebbe tornare online tra le 11:00 e le 12:00 del mattino, ora italiana. L'aggiornamento 23.50 potrebbe dar il via al crossover tra Creed e Fortnite oppure alla collaborazione tra Fortnite e Overwatch 2, si tratta però di speculazioni e non ci sono ancora conferme in merito da parte di Epic Games.

Quando Fortnite tornerà online avremo accesso anche al consueto changelog con tutte le migliorie e le novità apportate dall'ultimo aggiornamento, solo in quel momento capiremo cosa ha portato in dote la patch e se effettivamente ci saranno eventi crossover in programma per le prossime settimane oppure no.