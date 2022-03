Fortnite è Offline, ma trapelano le novità: Doctor Strange, Battle Pass e tanto altro

Come ampiamente preannunciato, alle 08:00 di questa mattina Fortnite è stato messo offline per permettere ai tecnici di Epic Games di preparare il terreno all'arrivo del nuovo Update 20.00, già disponibile al download su tutte le piattaforme, e all'inizio della Stagione 2 del Capitolo 3.

A differenza di quanto accaduto in passato, stavolta la nuova stagione comincerà senza un vero e proprio evento. Il changelog ufficiale non è ancora stato condiviso, ma i data miner si sono subito messi all'opera analizzando i file della nuova patch scoprendo la maggior parte delle novità in arrivo.

Il nuovo Pass Battaglia si chiama The Resistance ed è anticipato da un trailer che mostra, tra le altre cose, carrarmati ed aerei da combattimento. Introduce come di consueto otto nuovi personaggi, ma come potete vedere nelle immagini leakate la vera e propria star è il Doctor Strange del Marvel Cinematic Universe, la cui presenza era già stata anticipata dai leak delle scorse settimane. I data miner sono riusciti ad estrapolare anche la nuova mappa dell'isola, che potete visionare nel dettaglio in calce a questa notizia, e ottenere la conferma del ritorno degli Esplosivi Telecomandati, degli Elicotteri Choppa e dell'introduzione di una nuova arma chiamata Striker Burst Rifle. Ci sono anche nuove schermate di caricamento, un nuovo ombrello della vittoria e nuove modifiche per i veicoli. Molto rilevante ai fini del gameplay è invece l'introduzione delle Teleferiche Verticali, che renderanno più agevole il raggiungimento di posizioni elevate.

Come al solito le novità sono molteplici. I server di Fortnite, nel frattempo, sono ancora offline, sarà nostra premura avvisarvi quando sarà possibile riprendere a giocare.