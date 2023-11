Fortnite OG: quali sono le 10 skin OG più rare del Battle Royale gratis?

Tra non molto tempo, Fortnite Battaglia Reale raggiungerà il considerevole traguardo delle 2.000 skin pubblicate nel corso del suo ciclo vitale. Com'è giusto che sia, di tutti questi costumi ce ne sono alcuni rarissimi, scopriamo quali sono e perché sono tanto ricercati.

Black Knight

Probabilmente la skin più rara in assoluto di Fortnite Battaglia Reale, il Cavaliere Nero venne distribuito come ricompensa del primo Pass Battaglia del free to play, introdotto nella Stagione 2 del Capitolo 1. All'epoca il gioco Epic Games non era ancora molto popolare ed è per questo motivo che sono in pochissimi i giocatori che acquistarono il pass e giocarono tanto da ottenere questa skin nera e rossa.

Renegade Raider

Anche la Renegade Raider rientra fra le skin di Fortnite più rare di sempre, poiché proprio come il Cavaliere Nero appartiene ad una fase in cui il gioco era poco conosciuto e i server non vantavano certo picchi come quello di sei milioni di giocatori registrato nella Stagione OG di Fortnite. In questo caso, però, la skin non era legata ad un pass (nella Stagione 1 non era ancora stato introdotto) e poteva essere sbloccata raggiungendo il Livello 20 oppure tramite acquisto nel negozio al prezzo di 1.200 V-Bucks. Ovviamente non è mai più stata proposta nello store in game.

The Reaper

È vero, in Fortnite è arrivata la skin ufficiale di John Wick con tanto di stile aggiuntivo, ma la versione non originale che l'ha preceduto è infinitamente più rara. Ci stiamo riferendo ovviamente a The Reaper, la skin arrivata come ricompensa del Livello 100 del Pass Battaglia della Stagione 3. Il costume in questione era una chiara citazione a John Wick e, visto il periodo in cui è approdata nel gioco, sono davvero in pochi ad averla nell'armadietto.

Galaxy

Probabilmente la skin più conosciuta dai giocatori di Fortnite Battaglia Reale, Galaxy è ancora oggi l'oggetto del desiderio di tantissimi utenti. A rendere così rara questa skin è il suo modello di distribuzione: ad ottenere questo elemento estetico potevano essere esclusivamente gli acquirenti del Samsung Galaxy Note 9 o del Samsung Galaxy Tab 4. L'offerta è terminata a gennaio 2019 e, visto anche il costo dei dispositivi in questione, non sono in molti ad avere la skin in collezione. Stando ad un recente tweet di Samsung, però, c'è chi ritiene che la skin Galaxy possa tornare con Fortnite OG.

Double Helix

Double Helix, una particolare skin bianca e rossa che rappresenta una versione alternativa di Archetype (la differenza sta solo nel colore), è molto rara. Il motivo per cui questo costume non è nella collezione di molti giocatori è dovuto al fatto che i codici per riscattarlo erano inclusi solo ed esclusivamente in alcuni bundle di Nintendo Switch, ormai non più in commercio. Su alcuni siti che si occupano di reselling è ancora possibile trovare qualche codice, ma vi possiamo assicurare che il prezzo è tutt'altro che accessibile.

Aerial Assault Trooper

L'Aerial Assault Trooper è una skin molto rara di Fortnite Battaglia Reale per gli stessi motivi che rendono preziosa la Renegade Raider. Anche questo costume arrivò nella primissima stagione del battle royale gratis, quando ancora non esisteva il Pass Battaglia. Gli utenti potevano decidere se riscattarla in maniera gratuita raggiungendo il Livello 15 oppure se procedere all'acquisto nel negozio oggetti, al costo di 1.200 V-Bucks. Inutile dire che questa skin non si è mai più vista nel negozio e sono arrivate nel gioco solo le sue versioni alternative.

Royale Bomber

Quella del Royal Bomber è un'altra skin preziosa che è stata parte di una promozione a tema PlayStation. Nel lontano 2018, i voucher con il codice per riscattare questo costume si potevano trovare in alcuni bundle di PlayStation 4 e, solo successivamente, in alcuni DualShock 4 (i controller di PS4). In maniera simile a Double Helix, in giro è ancora possibile reperire qualche codice, ma il prezzo è piuttosto elevato rispetto all'effettivo valore dell'oggetto.

Eon

Vi abbiamo parlato delle skin esclusive PlayStation 4 e Nintendo Switch, ma anche Xbox One ha avuto un costume legato ad una promozione a tempo limitato. Anche in questo caso, il codice era incluso in bundle selezionati di Xbox One S che sono arrivati sugli scaffali nel settembre del 2018. Il codice permetteva di ottenere la robotica skin (variante di quella arancione venduta nel negozio oggetti), un piccone, un deltaplano e 2.000 V-Bucks. Se volete, potete ancora trovare qualche codice a prezzi folli in giro sul web.

Honor Guard

Quella relativa alla skin Galaxy non fu l'unica collaborazione di Epic Games con un produttore di smartphone, poiché poco tempo dopo arrivò un'altra promozione a tema Honor. In questo caso, lo smartphone da acquistare era l'Honor View 20, il quale permetteva di sbloccare una variante del motociclista dagli abiti di colore azzurro (quello originale è bianco). Il motivo per cui questa skin è molto rara e non si vede quasi mai in giro è da ricercare nella scarsa popolarità del marchio, visto che all'epoca era molto più probabile che un utente acquistasse un dispositivo Samsung.

Black Widow

Fra le dieci skin più rare di Fortnite Battaglia Reale c'è anche lei, Vedova Nera. Attenzione, non ci stiamo riferendo alla versione con il costume bianco, approdata più volte nel negozio, ma a quella originale che è stata messa in vendita solo una volta e non è mai più comparsa tra le schede dello store in game. Per chi non lo sapesse, si tratta di una delle primissime collaborazioni del battle royale: la skin in questione arrivò con quella di Starlord dei Guardiani della Galassia (che invece è tornata più volte nel negozio oggetti) e segnò l'inizio di una lunga collaborazione con Disney/Marvel che ancora oggi fa sì che nuovi supereroi arrivino nel gioco sotto forma di skin o eventi a tempo. limitato.