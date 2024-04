Da Fortnite OG 2024 al Capitolo 6: un grosso leak svela il futuro del gioco gratis

Nel corso delle ultime ore ha fatto il giro dei social una foto che potrebbe aver svelato con largo anticipo quelli che sono i piani di Epic Games per il futuro di Fortnite.

Al momento non è possibile stabilire quale sia la fonte dello scatto rubato e se il suo contenuto sia reale o meno, ma molti insider e dataminer di Fortnite ritengono che ci sia una buona probabilità che sia tutto vero.

L'immagine in questione riassume il calendario degli aggiornamenti che arriveranno da qui alla fine del 2024 in Fortnite Battaglia Reale, Rocket Racing, Fortnite Festival e LEGO Fortnite. Per quello che riguarda il battle royale, viene svelato che la prossima stagione ci porterà in una mappa in stile Mad Max, probabilmente ridotta in questo stato da un disastroso evento. Nel corso di questa stagione, che inizierà a maggio 2024, assisteremo anche all'arrivo di Fall Guys e delle skin dei Pirati dei Caraibi. Alla fine dell'estate dovrebbe invece arrivare una nuova stagione a tema Marvel che, a giudicare dall'immagine con Doctor Doom, avrà tra i protagonisti i Fantastici Quattro e ospiterà anche il nuovo evento di Halloween Fortnitemares. A novembre assisteremo poi alla nuova Stagione OG, che pare essere legata alle più importanti stagioni del Capitolo 2 e si chiuderà con un grosso evento che darà inizio al Capitolo 6.

Passando invece a Fortnite Festival, le prossime stagioni avranno come skin del Battle Pass i seguenti personaggi: Billie Eilish, Metallica, Karol G e Snoop Dogg. Le immagini mostrano inoltre i temi principali dei tracciati delle future stagioni di Rocket Racing, che ci porteranno in circuiti in stile maya e in città futuristiche.

Dal leak emerge che molta attenzione verrà data a LEGO Fortnite, che già a maggio verrà arricchita da un grosso aggiornamento a tema Star Wars. A luglio assisteremo all'arrivo di nuove creature e forse a settembre arriverà un nuovo bioma. Tra ottobre e novembre ci sarà anche in LEGO Fortnite un evento horror, legato a L'Incubo.

In ogni caso non manca molto prima di scoprire se il leak sia affidabile: se davvero Billie Eilish sarà al centro del prossimo pass, è probabile che questo leak sia autentico.

