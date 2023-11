Fortnite OG: arriva la skin di Eminem, il concerto farà parte del Big Bang

Come ipotizzato ieri dai dataminer, il nuovo aggiornamento della Stagione OG di Fortnite non solo ha dato il via al timer che ci accompagnerà fino all'evento che segnerà la conclusione del Capitolo 4, ma ha anche permesso agli utenti di analizzare i file e scoprire un grosso dettaglio del Big Bang.

Sembrerebbe infatti che Eminem, il famosissimo artista, sarà parte integrante dello spettacolo che precederà il debutto del Capitolo 5. Stando a quanto dichiarato dai dataminer, l'evento non consisterà in un concerto virtuale di Eminem, ma in qualche modo il rapper prenderà parte allo show, che integrerà quindi una sequenza in cui probabilmente canterà.

Ovviamente, come per tutte le collaborazioni di rilievo, la skin di Eminem approderà nel negozio con tanto di stili aggiuntivi. Ci sarà una versione più classica di Slim Shady con tanto di emote integrata per indossare una maschera e una versione da gangster chiamata Marshall Never More. I leaker hanno anche svelato la schermata di caricamento di Eminem, forse distribuita tramite il negozio oggetti a chi acquisterà il bundle completo.

In attesa di saperne di più, vi ricordiamo che la nuova schermata della lobby conferma ufficialmente l'arrivo di LEGO in Fortnite Capitolo 5, visto che la mini figure del lama fa parte del wallpaper.