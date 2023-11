Fortnite OG, è arrivato un cambiamento epocale: Epic introduce il 'Voice Reporting'

Nella giornata di oggi 16 novembre, Fortnite OG è andato offline per una manutenzione che ha fatto tornare la Stagione 7 nel Battle Royale di Epic Games più amato dal pubblico videoludico internazionale. Di novità ve ne sono diverse con gli ultimi aggiornamenti, ma una in particolare spicca fra le altre: Epic ha introdotto il "Voice Reporting".

Il comportamento antisportivo online è, purtroppo, divenuto sempre più diffuso negli anni. Proprio alla luce di tale ragione, la compagnia dietro la creazione del fenomeno popolare Fortnite ha ben deciso di salvaguardare gli interessi degli utenti introducendo la funzione di segnalazione dei giocatori antisportivi per combattere l'hating online. Tale fenomeno, grazie alle ultime novità, potrà essere arginato con la funzione di cui sopra.

Oltre a limitare la chat vocale online attraverso l'apposita impostazione in-game, Epic ha deciso di fornire la possibilità di inviare dei frammenti di registrazione vocale per segnalare un utente. Si tratta di un cambiamento epocale e di una svolta di non poco conto: la segnalazione vocale sarà attiva di default su Fortnite per tutti i minori di diciotto anni. Come specificato dalla stessa azienda, "se si segnala una conversazione, l'audio della chat vocale catturato negli ultimi cinque minuti verrà caricato con il report e inviato ai moderatori di Epic per la revisione". Tali file audio saranno salvati sul proprio dispositivo, e non nei server della software house. Infine, le clip audio verranno eliminate dopo due settimane in modo del tutto automatico. Cosa ne pensate di tutto questo? Prima di salutarci, vi rimandiamo alla nostra guida su come sbloccare la skin gratis pilota da passerella ed il suo set su Fortnite OG.