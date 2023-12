Fortnite e la fine di OG: dal buco nero a Eminem passando per LEGO,un Big Bang di emozioni

Dopo aver aperto una finestra sulle ricche novità del Capitolo 5 di Fortnite, Epic Games ha 'chiuso col botto' la Stagione OG e il Capitolo 4 con un evento che non ha tradito le aspettative della community. Eccovi perciò il resoconto dello spettacolo interattivo approntato dal publisher e sviluppatore statunitense.

Come suggerito nei giorni scorsi dagli immancabili leak e dalle anticipazioni dei dataminer, Epic Games ha decretato la fine di Fortnite Capitolo 4 sublimando l'entusiasmo dei fan con l'esplosione dell'Isola 'nostalgica' di Fortnite OG.

Gli spettatori che hanno assistito allo scoppio dell'ambientazione che ha fatto la storia di Fortnite Battaglia Reale sono poi stati risucchiati in un buco nero che li ha condotti verso una nuova dimensione a tema LEGO, con tanto di scene in-engine che suggeriscono l'arrivo di una nuova modalità dove poter costruire i propri livelli personalizzati con i mattoncini del colosso di giocattoli danese.

Alla conferma del crossover tra Fortnite e LEGO ha poi fatto seguito una 'sequenza giocabile' ad alto contenuto di ottani, con i partecipanti al Big Bang spronati a gareggiare su un circuito pilotando i bolidi di Rocket League. Successivamente, Epic ha catapultato i giocatori di Fortnite sul palco del concerto di Eminem con tanto di gameplay in stile Rock Band. In chiusura dell'evento, Epic ha poi aperto idealmente un vero e proprio multiverso interattivo con infinite galassie, ciascuna in rappresentanza della grande varietà di esperienze videoludiche offerte da Fortnite nel corso del Capitolo 5.