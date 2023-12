Fortnite OG: come guardare l'evento Big Bang: orario, durata e ricompense gratis

Ormai ci siamo, tra poche ore si terrà l'evento più atteso ed importante di Fortnite Battaglia Reale, ossia il Big Bang. Si tratta dello spettacolo in game che segnerà la fine del Capitolo 4 e l'inizio del Capitolo 5, al centro del quale troveremo una collaborazione con LEGO. Scopriamo insieme tutti i dettagli sull'evento.

Data e ora dell'evento

Questo attesissimo show di Fortnite OG avrà il via il prossimo sabato 2 dicembre 2023 alle ore 20:00 del fuso orario italiano. Dal momento che i server saranno particolarmente affollati, vi suggeriamo di non avviare il gioco al momento esatto dell'inizio del Big Bang, ma di anticipare di un po' l'accesso, così da assicurarsi un posto ed evitare eventuali problematiche che potrebbero verificarsi a causa dell'elevato numero di utenti connessi.

Come assistere al Big Bang

Assistere al Big Bang di Fortnite OG è molto semplice, dal momento che Epic Games inserirà nel gioco una playlist speciale a partire dalle ore 19:30 di sabato 2 dicembre 2023. Questo significa che mezz'ora prima che l'evento abbia inizio, tutti i giocatori del battle royale gratis potranno giocare solo ed esclusivamente la playlist dell'evento e non le classiche modalità di gioco. Se volete essere sicuri di poter guardare lo spettacolo senza problemi dell'ultimo minuto, vi suggeriamo di avviare il matchmaking sin da subito, ossia alle 19:31. Ovviamente, prima di dare il via alla ricerca del match sarebbe opportuno scegliere la vostra skin migliore, poiché sarà quella che vedrete per tutto lo show.

Ricompense gratis

Come accade in tutti gli eventi di questo tipo, Epic Games ha pensato anche ad un'esclusiva ricompensa gratuita che i giocatori di Fortnite OG potranno ottenere assistendo al Big Bang. Tutti coloro i quali prenderanno parte all'evento, infatti, riceveranno senza costi aggiuntivi la schermata di caricamento di Eminem chiamata Il Big Bang.

Per chi non lo sapesse, infatti, Eminem farà parte dell'evento finale di Fortnite OG.