Fortnite OG: come sbloccare la skin gratis Pilota da passerella e tutto il suo set

Fra le numerose novità che Epic Games ha introdotto oggi con la pubblicazione dell'update 27.10 di Fortnite OG troviamo anche un'inaspettata promozione, grazie alla quale tutti i giocatori del free to play possono accaparrarsi non solo una skin gratis, ma anche gli oggetti appartenenti al suo set.

Ecco di seguito l'elenco completo degli oggetti facenti parte del nuovo set gratis di Fortnite OG:

Pom pom premiere - Piccone raro

Trambusto all'ultimo grido - copertura comune per armi e veicoli

Clutch automatica - dorso decorativo non comune (utilizzabile solo nelle esperienze PEGI 12+)

Pilota da passerella - costume non comune con cinque diversi stili alternativi

Questi sono invece gli obiettivi da completare per poter aggiungere la skin alla vostra collezione:

Piccone: si riceve quando l'utente ottiene 5 livelli account

si riceve quando l'utente ottiene 5 livelli account Copertura: si riceve quando l'utente ottiene 20 livelli account

si riceve quando l'utente ottiene 20 livelli account Dorso decorativo: si riceve quando l'utente ottiene 35 livelli account

si riceve quando l'utente ottiene 35 livelli account Skin: si riceve quando l'utente ottiene 50 livelli account

Per chi non sapesse cosa sono i livelli account, si tratta di un valore che rappresenta la somma di tutti i livelli scalati da quel profilo nel corso delle stagioni. In questo caso, non importa quale sia il livello raggiunto fino ad oggi, poiché l'obiettivo è quello di ottenere 50 livelli entro la fine dell'evento a tempo limitato. In poche parole, dovrete scalare 50 livelli del Pass Battaglia, che sia quello della Stagione OG o del primo aggiornamento del Capitolo 5 in arrivo a dicembre 2023.

Occorre infatti precisare che la promozione resterà valida fino al prossimo 31 dicembre 2023, quindi avrete parecchio tempo a disposizione per soddisfare tutti i requisiti ed ottenere il set di elementi cosmetici gratuiti.

