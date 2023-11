Fortnite OG, Epic ci ripensa: le restrizioni alle skin cambieranno prima del Big Bang

Nel corso degli ultimi giorni, Fortnite OG è finito al centro delle critiche di molti giocatori per via del nuovo sistema di classificazione delle varie esperienze di gioco, motivo per cui il 7% circa delle skin attualmente disponibili risultava inutilizzabile in alcune modalità. Fortunatamente, sembrerebbe che Epic Games voglia correre ai ripari.

Il messaggio da parte dei giocatori è stato recepito dal team di sviluppo, che ha da poco pubblicato sui canali social ufficiali un breve post per rassicurare gli utenti del battle royale gratis. A quanto pare, il sistema di restrizioni verrà pesantemente rivisto nel corso dei prossimi giorni e, con tutta probabilità, verrà modificato per fare in modo che solo i giocatori più giovani non possano vedere determinati costumi o elementi estetici in gioco, lasciando così agli 'adulti' la possibilità di scendere in pista con qualsiasi skin.

È molto interessante il motivo per cui le modifiche arriveranno a breve termine: Epic Games vuole che tutto sia perfetto per la conclusione del Capitolo 4, visto che il prossimo 3 dicembre 2023 si terrà un grosso evento finale che, stando ai dataminer, si chiamerà Big Bang. Che sia in arrivo un nuovo Buco Nero che ci accompagnerà fino al debutto della modalità a tema LEGO?