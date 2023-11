Fortnite e Gillette Bomber Cup 2023: data e ora delle semifinali alla Milan Games Week

La Gillette Bomber Cup 2023 - Livello Labs è il torneo di Fortnite più spettacolare dell’anno. Segnate la data: Sabato 25 novembre potrete seguire in diretta le semifinali e le finali dalla Milan Games Week & Cartoomics 2023, una delle fiere di videogiochi e fumetti più grande d’Italia.

Lasciate alle spalle le fasi eliminatorie del 16 e 17 novembre, è il momento di affrontarsi nelle semifinali. Grazie all’Esportshow, gli appassionati di eSport potranno assistere in prima persona alle competizioni tra i migliori player eSport nazionali e internazionali offerte da Gillette Labs Arena.

L'appuntamento è per sabato 25 novembre, dalle 10:00 alle 18:00 al Gillette Labs Arena – Padiglione 15. Gli avversari si daranno battaglia in una mappa unica di Fortnite, creata appositamente per l'occasione e tutta da scoprire.

I giochi si svolgeranno in una città futuristica con grattacieli vertiginosi e luci al neon, sotto gli occhi di due fra i presentatori più famosi del web: gli streamer Pizfn e Xiuder, già protagonisti nell’edizione 2021! Che il conto alla rovescia abbia inizio!

Inoltre, nel corso del torneo sviluppato da Gillette - che ritorna dopo un anno di stop - sarà possibile scoprire in anteprima le novità che Gillette ha in serbo per il 2024, precisamente un piccolo spoiler sul futuro della rasatura italiana che passerà a livello “labs” a partire da marzo 2024.