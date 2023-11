Fortnite OG: guida alle migliori armi della stagione ispirata al Capitolo 1

Siete indecisi su quali oggetti mettere nell'inventario durante le vostre partite nella Stagione OG di Fortnite Capitolo 4? Allora scopriamo quali sono le cinque armi più forti dell'attuale aggiornamento del titolo Epic Games, che segna il ritorno delle vecchie stagioni.

Fucile d'assalto

Il fucile d’assalto è senza alcuna ombra di dubbio la migliore arma attualmente disponibile nella Stagione OG di Fortnite. Che si tratti dell’M4 o dello Scar (che è la versione più rara), si tratta di una bocca da fuoco incredibilmente versatile che permette di colpire con grande precisione sia i bersagli a distanza ravvicinata che quelli più lontani, magari dosando il fuoco con piccole raffiche. Insomma, si tratta di un’arma che non può mancare nel loadout dei giocatori.

Fucile a pompa

Al secondo posto della classifica delle armi più forti di Fortnite OG troviamo il leggendario Fucile a pompa ‘del nonno’, ossia la sua versione classica. Questo strumento di morte ha un potere offensivo davvero invidiabile e ogni colpo può ridurre in maniera drastica la barra della salute del nemico. L’unico problema risiede nella cadenza di fuoco, poiché sbagliare un colpo equivale ad esporsi al fuoco nemico. Il metodo migliore per usare l’arma è sparare sul nemico e passare subito ad un’arma automatica come il fucile d’assalto per dargli il colpo di grazia.

Fucile pesante tattico

Non potevamo certo non citare anche il mitico Fucile pesante tattico, che rispetto al suo fratello maggiore, il Fucile a pompa, infligge meno danni ma compensa tale carenza con una cadenza di fuoco molto più elevata. In poche parole, chi impugna questo shotgun può colpire più volte il nemico fino a rispedirlo dritto nella lobby.

Bomba ballerina

Non sarà un'arma vera e propria, ma la Bomba Ballerina è un gadget che, se utilizzato nel modo giusto, può fornire un vantaggio incredibile in uno scontro a fuoco. Lanciare questo oggetto su un nemico farà sì che inizi a ballare per qualche secondo senza poter impugnare le armi: si tratta di istanti preziosi per infliggergli un duro colpo e, perché no, finirlo prima ancora che possa anche solo provare a reagire.

Lanciarazzi

Pur essendo lento, il lanciarazzi di Fortnite è un'arma dal potenziale distruttivo senza paragoni. Un solo missile può radere al suolo piccole strutture o edifici, così che i giocatori che stanno trovando riparo al loro interno vengano allo scoperto e possano essere eliminati, magari da un secondo missile. I razzi possono anche essere utilizzati per indebolire i bersagli prima di ingaggiare il nemico: sparate un colpo con il lanciarazzi e poi impugnate la vostra arma automatica per continuare a far fuoco.

