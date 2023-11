Fortnite OG: guida alla posizione di tutti gli gnomi, utili per ottenere tanti XP gratis

Nella Stagione OG di Fortnite Capitolo 4 gli sviluppatori hanno inserito un metodo nascosto per ottenere un generoso quantitativo di punti esperienza, fondamentali per scalare i livelli del nuovo Pass Battaglia. Stiamo parlando degli gnomi, che possono essere raccolti per ricevere decine di migliaia di XP. Scopriamo dove trovarli.

Gnomo 1 - Crocevia del Ciarpame

Il primo di questi gnomi è situato a nord-ovest di Crocevia del Ciarpame, proprio ai piedi della struttura in metallo a forma di lama. Troverete la statua in mezzo ad un mucchio di pietra. Avvicinatevi e interagite con lo gnomo per raccoglierlo.

Gnomo 2 - Parco Pacifico

Per trovare il secondo gnomo occorre fare tappa a Parco Pacifico. Potrete trovare il vostro obiettivo in un piccolissimo accampamento poco più a sud del centro abitato, vicino ad un falò e ad una tenda.

Gnomo 3 - Boschetto Bisunto

Il terzo gnomo si può trovare nei pressi di Boschetto Bisunto, altra storia location di Fortnite OG. La piccola e buffa statua è situata poco più a nord del punto d'interesse, sulla collina con i tre alberi: potrete trovare lo gnomo ai piedi della grossa statua di pietra a forma di testa.

Gnomo 4 - Condotti Confusi N°1

Nell'area di Condotti confusi è possibile trovare due diversi gnomi. Il primo di questi si trova proprio al centro dell'area in questione e, per trovarlo, occorre entrare nella miniera. Una volta dentro, noterete la comparsa a schermo di un rombo bianco con un punto esclamativo nero: seguitelo per trovare lo gnomo, che si nasconde dietro alcune assi di legno da distruggere a suon di picconate.

Gnomo 5 - Condotti Confusi N°2

Poco più ad est di Condotti Confusi, in prossimità del fiumiciattolo, è possibile trovare un Bus della Battaglia abbandonato. Lo gnomo è proprio accanto al veicolo, pronto per essere raccolto.

Gnomo 6 - Sprofondo Stantio

Per trovare lo gnomo a Sprofondo Stantio dovete spostarvi poco più a sud rispetto alla struttura che si trova nella parte più alta del punto d'interesse. Lo gnomo è a mollo nel bel mezzo del piccolo specchio d'acqua.

Gnomo 7 - Rapide Rischiose

Nella parte più a nord di Rapide Rischiose si può trovare un grosso camper verde. Lo gnomo che state cercando è proprio dietro questo veicolo, seduto ad un tavolo addobbato per una cenetta romantica.

Gnomo 8 - Bosco Blaterante

Uno dei tanti gnomi di Fortnite OG si nasconde nel piccolo labirinto di Bosco Blaterante. Una volta atterrati nella casetta di legno al centro del punto d'interesse, muovetevi verso ovest: anche in questo caso potrete seguire l'indicatore bianco col punto esclamativo per trovare lo gnomo, chiuso all'interno di una gabbia metallica.

Gnomo 9 - Rifugio Ritirato

Nella parte più alta di Rifugio Ritirato c'è una grossa casa in legno. Potrete trovare lo gnomo proprio ad est rispetto all'edificio, in prossimità del corso d'acqua.

Gnomo 10 - Palmeto Paradisiaco

Il decimo ed ultimo gnomo si può trovare nell'area desertica della mappa. Da Palmeto Paradisiaco, incamminatevi verso il bordo della mappa ad est: troverete lo gnomo vicino a due tombe.

Dal momento che ogni gnomo vi darà 20.000 XP, la raccolta di tutti gli gnomi vi permetterà di ottenere 200.000 punti esperienza, che corrispondono a circa due livelli e mezzo del pass battaglia OG.

Avete letto il nostro speciale sulle 5 cose da sapere sulla Stagione OG di Fortnite?