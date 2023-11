Fortnite OG: nel negozio stanno per arrivare le skin di Invincible

In occasione del lancio dell'aggiornamento che ha riportato la Stagione 7 in Fortnite OG, i dataminer hanno analizzato i nuovi file del free to play e hanno scoperto i dettagli circa l'imminente arrivo di un'altra collaborazione.

La protagonista del prossimo evento crossover è Invincible, la serie a fumetti di Robert Kirkman che è diventata anche una serie animata su Amazon Prime Video. Almeno per il momento, sembrerebbe che la collaborazione preveda esclusivamente l'arrivo di contenuti nel negozio oggetti, che nel giro di qualche giorno dovrebbe accogliere tre skin e alcuni accessori facenti parte dei loro set.

Più nello specifico, i giocatori di Fortnite OG potranno acquistare il costume di Invincible, quello di Omni-Man (disponibile anche come primo lottatore DLC di Mortal Kombat 1) e quello di Atom Eve. A giudicare dai leak, pare che questi costumi siano dotati esclusivamente di dorsi decorativi e non c'è traccia dei loro picconi.

Al momento non si hanno i dettagli sul costo degli elementi cosmetici in questione e sulla loro finestra di lancio, ma la loro presenza nei file di gioco lascia intuire che non manchi molto ad un annuncio da parte di Epic Games.

Avete già dato un'occhiata alla guida con tutti i dettagli su come sbloccare la skin gratis Pilota da passerella e tutto il suo set in Fortnite OG?