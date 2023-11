Fortnite OG offline domani: data e ora della manutenzione che precede l'update 27.11

In maniera del tutto inaspettata, i canali social ufficiali di Epic Games si sono aggiornati con l'annuncio di un nuovo aggiornamento della Stagione OG di Fortnite. Il battle royale gratis accoglierà infatti l'update 27.11, il cui arrivo verrà preceduto da una manutenzione.

Domani, martedì 21 novembre 2023, i server del free to play verranno spenti a partire dalle ore 10:00 del fuso orario italiano. Come di consueto, già dalle 9:30 non sarà più possibile avviare il matchmaking, così che i giocatori possano avere tutto il tempo di completare le partite in corso e non vi siano brusche interruzioni dovute allo spegnimento dei server. Per quello che riguarda la durata della fase di manutenzione, è probabile che si tratti di un periodo molto breve ma potremo scoprire maggiori dettagli solo domani.

Al momento c'è grande curiosità circa i contenuti dell'aggiornamento, poiché la prossima grande patch era prevista per giovedì 23 novembre 2023, giorno in cui arriveranno nel gioco le Stagioni 9 e X. Molto probabilmente, l'update di domani rimuoverà le limitazioni alle skin di Fortnite che tanto hanno fatto arrabbiare i fan e che verranno reintrodotte in maniera diversa entro l'inizio del Capitolo 5.

C'è già chi ritiene possibile che questa patch possa includere le prime informazioni sul Big Bang, l'evento conclusivo della Stagione OG di cui i dataminer potrebbero svelarci a breve qualche dettaglio. A proposito di anticipazioni, sapevate che Fortnite potrebbe accogliere presto una modalità in stile Rock Band e Guitar Hero?