Fortnite OG: è polemica per le nuove restrizioni, tutte le skin vietate in alcune modalità

Nel corso delle ultime ore, Fortnite OG ha accolto un importante cambiamento per quello che riguarda l'utilizzo dei costumi nelle esperienze create dagli utenti.

Per tutelare i giocatori più giovani, infatti, una selezione di skin (parliamo del 7% del totale dei costumi attualmente disponibili nel battle royale) non sarà utilizzabile in specifiche modalità di gioco. Come potete immaginare, però, tale decisione da parte del team di sviluppo non ha incontrato il favore dei giocatori, visto che in molti hanno acquistato quei costumi a suon di carta di credito.

Sebbene gli utenti si stiano mostrando favorevoli ad iniziative del genere, a far discutere è il modo in cui vengono implementate queste restrizioni. Molti stanno infatti suggerendo ad Epic Games di non rimuovere quelle skin nelle modalità per i più piccoli, optando per un sistema molto più semplice: fare in modo che i giocatori più giovani non possano vedere quei modelli, che ai loro occhi potrebbero essere sostituiti dalla skin predefinita.

A questo punto non è chiaro come si comporterà Epic Games, ma non è da escludere che possa tornare sui propri passi ed annunciare una modifica a questo sistema.

Prima di lasciarvi alle immagini che mostrano tutte le skin bandite in alcune modalità del gioco gratis, vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate i dettagli sulla collaborazione tra Fortnite OG ed Invincible, che dovrebbe arrivare a breve.