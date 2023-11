Fortnite OG, è subito record di utenti attivi: raggiunto un nuovo massimo storico

Sono tutti pazzi per Fortnite OG con il nuovo record di utenti connessi che l'ha portato al primo posto su Twitch: il Battle Royale di Epic Games ha riscosso un incredibile successo nell'arco degli ultimi giorni. Tuttavia, il trend positivo dell'iconico Free To Play non accenna a tramontare: Fortnite ha raggiunto un altro picco di utenti.

A segnalare l'incredibile andamento della nuova Season ci pensa il noto portale Fornite.GG, ove si evince che Fornite ha superato tutti i record precedenti stabiliti nell'arco delle Stagioni che si sono susseguite nel tempo della nuova frontiera del gioco. Più nel dettaglio, Fornite ha raggiunto un nuovo picco massimo di 5,5 milioni di giocatori, ben superiore a quanto registrato nelle prime ore dall'ultimo aggiornamento.

Forse Fortnite è ben lontano dai fasti di un tempo, ma senza alcun dubbio il Battle Royale di Epic ha intrapreso una strada alquanto remunerativa con la scelta di guardare verso il passato più che attesa dai giocatori. Che sia l'inizio di un progressivo ritorno alle origini di Fornite? Purtroppo la Season avrà una durata complessiva di un solo mese, perciò bisognerà attendere il periodo di dicembre per saperne di più circa l'avvenire del progetto. In ogni caso, almeno per il momento, non ci resta che rimandarvi al nostro articolo dedicato alle cinque cose da sapere sulla Stagione OG del Battle Royale gratis Fortnite.