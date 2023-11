Fortnite OG: ricordate la vostra prima Vittoria Reale?

Sì, lo sappiamo, è trascorso davvero un sacco di tempo dal debutto di Fortnite Battaglia Reale e nel corso degli anni avrete completato centinaia se non addirittura migliaia di match nelle varie modalità. Probabilmente, però, c'è una partita che non avete mai dimenticato.

Dal momento che la Stagione OG di Fortnite Capitolo 4 riporta nel battle royale gratuito di Epic Games la mappa della gloriosa Stagione 5, è molto probabile che nel corso degli ultimi giorni vi sia capitato di tornare proprio in quel punto d'interesse o area dell'isola in cui avete mandato al tappeto l'ultimo avversario e siete riusciti ad aggiudicarvi la vostra prima vittoria in assoluto.

In occasione dell'arrivo di Fortnite OG, che vi ricordiamo durerà solo quattro settimane per poi lasciare spazio al Capitolo 5 e alla tanto chiacchierata stagione a tema LEGO, sappiate che potreste persino replicare la vostra prima Vittoria Reale nell'attuale versione del gioco: per chi non lo sapesse, infatti, anche le armi, i veicoli e i gadget sono quelli del vecchio battle royale, con i loro pregi ed i loro difetti.

Insomma, com'è andata la prima volta in cui siete riusciti a vincere una partita in Fortnite? Fatecelo sapere nei commenti!

