Fortnite OG fa bene anche a Salva il Mondo: raggiunto un nuovo record di utenti attivi

Vi abbiamo parlato a più riprese dell'incredibile successo che sta riscuotendo la Stagione OG di Fortnite, che riporta nel battle royale gratis la mappa del Capitolo 1. Sembrerebbe però che in tanti abbiano deciso di fare ritorno anche su Salva il Mondo, la componente PvE a pagamento.

Come fanno notare alcuni insider sui social, è stato raggiunto un nuovo record di utenti connessi ai server della modalità cooperativa: stiamo parlando di ben 51.810 giocatori. Occorre però precisare che, a differenza del record di 6 milioni di giocatori di Fortnite OG che gli stessi sviluppatori hanno annunciato sui canali social ufficiali, in questo caso non abbiamo gli strumenti per verificare se si tratti o meno di un record assoluto. Possiamo infatti avere la certezza che questo sia il numero di utenti più alto mai registrato in seguito all'arrivo del tracker dei giocatori, ma vi è la possibilità che in passato tale cifra sia stata superata.

Dal momento che gli account Fondatori del gioco possono completare le missioni giornaliere per ottenere generose quantità di V-Buck gratis, inoltre, non escludiamo che buona parte di questi utenti attivi sia costituito proprio da questi giocatori, che vogliono mettere da parte i preziosi gettoni per acquistare le nuove skin della Stagione OG o per tenerli pronti in vista del debutto del Capitolo 5.

