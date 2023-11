Fortnite OG: i server della nuova stagione sono online con la mappa del Capitolo 1

La fase di manutenzione di Fortnite iniziata questa mattina alle ore 8:00 italiane è ufficialmente terminata con l'inizio della Stagione OG del battle royale gratis di Epic Games.

Il tanto atteso aggiornamento è finalmente disponibile e riporta gli utenti indietro nel tempo. Per chi non lo sapesse, infatti, si tratta di una stagione breve che durerà solo un mese e permetterà ai giocatori di fare ritorno alla mappa del Capitolo 1, quella con Pinnacoli Pendenti e Parco Pacifico. Ad affiancare i punti d'interesse storici del gioco troviamo anche le vecchie armi, i veicoli come la Girosfera e le trappole.

Anche il pass è un inno al passato, poiché propone versioni modificate delle skin arrivate nel gioco con i Battle Pass delle primissime stagioni di Fortnite. Troviamo infatti una versione modificata di Ragnarok ed un nuovo cavaliere, entrambi personalizzabili con numerosi stili extra.

In attesa che i dataminer inizino a scoprire qualcosa di più sull'evento finale della stagione che ci porterà dritti al Capitolo 5, vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete trovare i dettagli sul leak che mostra la skin di Undici in Fortnite Battaglia Reale e che dovrebbe arrivare nel negozio oggetti nel giro di qualche giorno.