Fortnite: oggetti gratis in esclusiva per gli abbonati a Twitch Prime

A partire da oggi, tutti gli abbonati apossono scaricare senza alcun costo aggiuntivo alcuni contenuti per Fortnite

Nel pacchetto sono compresi due outfit per la modalità Battaglia Reale: Havoc (con dorso decorativo) e Subcomandante (con deltaplano Onda d'Urto). I due eroi, inoltre, diventeranno disponibili anche per la modalità Salva il Mondo. Non finisce qui, poiché gli utenti otterranno anche 4 emote esclusive da utilizzare nella chat del celebre sito di streaming.

Per ottenere gli oggetti, dovete andare su Twitch, cliccare sull'icona a forma di corona in alto a destra e riscattare l'offerta. Dopodiché, non dovrete far altro che collegare il vostro account Epic Games con la vostra sottoscrizione a Twitch Prime andando a questo indirizzo. Gli oggetti possono essere riscattatati su una sola piattaforma (PC, PlayStation 4 oppure Xbox One). Per chi non lo sapesse, segnaliamo che la sottoscrizione a Twitch Prime è compresa all'interno di Amazon Prime.

Pochi giorni fa Fortnite ha dato il benvenuto ai tanti contenuti della Stagione 3. Purtroppo, non tutto sembra essere andato per il verso giusto, e si sono verificati numerosi problemi ai server che ora sono in via di risoluzione. Fortunatamente, la nuova modalità a 60fps per console funziona egregiamente.



