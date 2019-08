Fortnite: oggetti e skin del Far West debuttano nel negozio del 6 agosto

Per celebrare la trasformazione di Neopinnacoli, Epic Games ha reso disponibili una serie di oggetti e skin a tema con il Far West, acquistabili nella giornata di oggi all'interno del negozio in-game di Fortnite. Vediamo di cosa si tratta e quali sono i loro prezzi.

Di seguito riportiamo tutti gli oggetti acquistabili nella giornata di oggi (6 agosto) nel negozio in-game di Fortnite:

Costumi

Sanctum : 1500 V-buck

: 1500 V-buck Stella Ammantata : 1500 V-buck

: 1500 V-buck Rio Grande : 1200 V-buck

: 1200 V-buck Frontiera : 1200 V-buck

: 1200 V-buck Difensore Scarlatto: 800 V-buck

Emote

Rianimato : 800 V-buck

: 800 V-buck Incrocio: 500 V-buck

Strumento di raccolta

Spettro : 800 V-buck

: 800 V-buck Corno Lungo: 800 V-buck

Copertura

Magma: 700 V-buck

Le skin Rio Grande e Frontiera vengono proposte al prezzo di 1200 V-buck (circa 12 euro), ed entrambe presentano uno stile aggiuntivo senza il cappello da Cowboy. Per completare il set vi servirà ottenere lo strumento di raccolta a tema Corno Lungo, venduto al prezzo di 800 V-buck (all'incirca 8 euro).

Se volete dare uno sguardo ravvicinato agli oggetti in vendita, potete guardare il video riportato in cima alla notizia. Ricordiamo inoltre che nella giornata di oggi è stato pubblicato l'aggiornamento 10.00 di Fortnite, corposo update che ha introdotto anche il potente Fucile da cecchino automatico, e che ha trasformato Neopinnacoli in un vecchio villaggio in stile Far West dove raccolta e costruzione sono proibiti.