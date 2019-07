Fortnite: oggetti in vendita oggi nel negozio, nuovo sguardo alla skin Shot Caller

Anche oggi nel negozio oggetti di Fortnite Battaglia Reale vengono riproposti i nuovi contenuti giunti ieri in vendita per la prima volta in assoluto, ai quali si sono appena aggiunte alcune vecchie conoscenze che faranno sicuramente felici i giocatori che se le erano perse.

Ecco di seguito tutti gli oggetti in vendita oggi nel negozio:

Frullio, costume - 1.200 V-Buck

Carapace, costume - 1.200 V-Buck

Acchiappamosche, strumento da raccolta - 500 V-Buck

Staffetta, costume - 800 V-Buck

Magma, copertura per armi e veicoli - 700 V-Buck

Minatore del deserto, costume - 800 V-Buck

Teschio Demoniaco, strumento da raccolta - 1.200 V-Buck

Torcina, costume - 1.200 V-Buck

Ipermelone, copertura per armi e veicoli - 300 V-Buck

Scout Ricognitore, costume - 1.200 V-Buck

Fatti una risata, emote - 500 V-Buck

Zero sbatti, emote - 200 V-Buck

Se invece volete sapere qualcosa di più sulle skin in arrivo, sappiate che è stato appena pubblicato da un celebre dataminer di Fortnite un filmato che mostra nel dettaglio tutti gli oggetti del set con protagonista la skin Shot Caller. Questa specie di bandito, il cui prezzo dovrebbe essere di 1.200 V-Buck, dovrebbe arrivare a breve nel negozio accompagnato da un doppio machete che funge da strumento da raccolta e da un dorso decorativo a tema.

Prima di lasciarvi al video, vi ricordiamo che Fortnite è in calo su Twitch, proprio come tutti i titoli appartenenti al genere dei battle royale. Pare inoltre che l'enorme robot di Fortnite stia per ricevere anche un jet-pack.