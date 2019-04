Fortnite: la nuova musica Elettrizzante e gli altri oggetti in vendita a Pasqua

Quest'oggi il negozio di gioco di Fortnite Battaglia Reale propone in vendita, come facilmente intuibile, una serie di costumi a tema pasquale! Su tutti spicca la skin epica Incubunny di recente introduzione, acquistabile al prezzo di 1.500 V-Buck.

Per l'occasione sono però tornate anche i celebri costumi Coniglio Incursore e Coniglio Mastino, anch'essi di livello epico e in vendita a 1.500 V-Buck. Tra i contenuti in evidenza figurano inoltre i costumi Pastel (non comune, 800 V-Buck) e Hopper (raro, 1.500 V-Buck), che possono essere acquistati, rispettivamente, assieme ai picconi Germoglio (non comune, 500 V-Buck) e Sprangallegra (non comune, 500 V-Buck).

A seguire trovate una panoramica degli oggetti giornalieri, tra i quali spicca la nuova musica Elettrizzante che potete ascoltare in anteprima in calce alla notizia:

Costume Castore (epico, 1.500 V-Buck

Emote Salta, Salta, Coniglietto (rara, 500 V-Buck)

Copertura Festa di primavera (non comune, 300 V-Buck)

Piccone Bastone Carota (raro, 800 V-Buck)

Musica Elettrizzante (rara, 200 V-Buck) - novità

Copertura Stampa Pastello (non comune, 300 V-Buck)

In questi giorni, intanto, si stanno svolgendo leche a quanto pare non sono risultate immuni agli imbroglioni. Per fortuna, Epic Games sta vigilando attentamente e nella giornata di ieri ha bannato oltre mille cheater