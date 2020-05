Fortnite: oggetto rimosso dal gioco, era troppo sbilanciato

Epic Games ha rimosso il piccone/strumento di raccolta Riot Control Baton da Fortnite. Introdotto inizialmente come parte dell'evento Star Wars L'Ascesa di Skywalker, questo oggetto è stato ora eliminato poichè accusato dalla community di fornire innegabili vantaggi ai possessori dello stesso.

In particolare il piccone Riot Control Baton renderebbe impossibile mantenere il silenzio durante le partite, con i giocatori che riuscirebbero a tenere traccia dei passi e dell'esatta posizione degli avversari, di fatto in questo modo non è possibile elaborare strategie offensive o difensive di alcun tipo.

Al momento non sappiamo se lo strumento di raccolta tornerà in Fortnite, quasi certamente Epic Games lavorerà per modificare le sue caratteristiche e riproporlo in una nuova veste, certo non è escluso che il Riot Control Baton possa non tornare mai più, in questo caso quasi certamente i possessori del piccone otterranno un rimborso.

Nelle scorse settimane anche il deltaplano Dragacorno di Deadpool è stato rimosso, accusato di fornire vantaggi ai possessori, esattamente come accaduti per il Riot Control Baton. Secondo alcuni rumor Epic Games si appresta a modificare il sistema di matchmaking di Fortnite, inoltre c'è chi si dice pronto a scommettere che a breve la compagnia annuncerà l'arrivo del gioco su PlayStation 5 e Xbox Series X.