Fortnite: l'oggetto Storm Flip in arrivo con l'update 9.20

Dopo aver svelato il nuovo bundle di Xbox One S con Fortnite, Dark Vertex e 2000 V-Buck, gli autori di Epic Games svelano lo Storm Flip, il nuovo oggetto ingame che sarà aggiunto all'equipaggiamento degli esploratori dell'isola di Fortnite a partire dall'update 9.20.

Pur senza entrare nel dettaglio delle innovazioni di gameplay che interesseranno questo equipaggiamento, il misterioso Storm Flip ci viene presentato da Epic come un oggetto potenzialmente in grado di stravolgere l'andamento di ogni partita, o almeno questo è quanto suggerisce il messaggio che ne accompagna l'annuncio: "Scatena la Tempesta o domala. La scelta è tua!".

Lo Storm Flip, a quanto sembra, assumerà la forma di una bottiglia incendiaria, ma non sappiamo se quest'ultima potrà essere lanciata come una bomba per arrecare danno al nemico di turno o se, al contrario, verrà impiegata per scatenare un effetto ad area che coinvolgerà sia gli avversari che il nostro alter-ego.

A questo punto non ci resta che attendere la data di pubblicazione dell'aggiornamento 9.20 di Fortnite e le note della patch che accompagneranno, presumibilmente nella giornata di mercoledì dopo il consueto periodo di disconnessione dai server e di reset delle attività settimanali, il prossimo update della Stagione 9 del battle royale su PC, console fisse e sistemi mobile iOS e Android.