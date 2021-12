Fortnite, oggi arriva La Fine: data, orario e modalità per seguire l'addio al Capitolo 2

Mentre i primi leak sembrano suggerire l'imminente esordio di Spider-Man e Marcus Fenix in Fortnite: Capitolo 3, è tempo per gli appassionati di prepararsi a seguire l'evento conclusivo di Fortnite: Capitolo 2.

Nella serata di oggi, sabato 4 dicembre, prenderà infatti il via La Fine, appuntamento in-game che segnerà ufficialmente la conclusione di un'era del battle royale. In particolare, i frequentatori del free to play devono puntare la sveglia per le ore 22:00 del fuso orario italiano, momento nel quale prenderà ufficialmente in via l'evento. Per lasciare spazio a La Fine, Epic Games disabiliterà tutte le playlist di Fortnite: Battaglia Reale già a partire dalle ore 21:30. Come di consueto in questi casi, l'afflusso di pubblico previsto è decisamente massiccio: consigliamo perciò ai giocatori interessati di procedere con l'approdo in-game con ampio anticipo.



Ovviamente, vige la più stretta riservatezza su quanto accadrà nel corso dell'evento, che dovrebbe ad ogni modo mettere in scena lo scontro finale con la Regina dei Cubi. Ricordiamo che La Fine sarà trasmesso solamente questa sera e che non sono previste repliche per l'appuntamento in-game. Come di consueto, sarà possibile invece prendere parte all'evento in compagnia, con lobby pronte a ospitare sino a 16 giocatori.



In chiusura, ricordiamo che prendendo parte all'evento, i giocatori potranno avere accesso ad alcuni bonus speciali. In occasione de La Fine, avrete infatti la possibilità di conquistare una copertura per armi e veicoli e una schermata di caricamento esclusive per Fortnite.