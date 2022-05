Fortnite oggi non funziona, arriva l'update 20.40: server offline

Come promesso dal team di Epic Games, è ufficialmente in dirittura di arrivo il nuovo aggiornamento 20.40 di Fortnite: Battaglia Reale, con tante novità in programma per il battle royale.

Come ormai consuetudine, al fine di garantire una corretta implementazione dei contenuti inclusi nella patch, il team di sviluppo ha deciso di disabilitare temporaneamente il free to play. A partire dalle ore 10:00 della mattinata di oggi, martedì 17 maggio, Fortnite risulta dunque offline. Le operazioni di manutenzione si protrarranno presumibilmente sino alla tarda mattinata, anche se Epic Games non ha confermato un orario preciso per il ritorno online del battle royale. Sino ad allora, il titolo risulterà inaccessibile alla sua sempre più vasta community.

Sul fronte dei contenuti introdotti dall'aggiornamento 20.40, per il momento non vi sono comunicazioni ufficiali, ma i rumor, come di consueto, non mancano. In particolare, i dataminer sembrano convinti dell'imminente debutto di Obi-Wan Kenobi all'interno di Fortnite, in vista del lancio della serie TV dedicata al Jedi in arrivo tra pochi giorni nel catalogo di Disney Plus.



Di recente, il free to play ha accolto collaborazioni a tema Marvel, con l'esordio di Scarlet Witch all'interno del gioco. Successivamente, anche RoboCop ha trovato spazio in Fortnite: Battaglia Reale con una skin dedicata.