Fortnite oggi non funziona: gioco offline per l'aggiornamento 25.10

Come promesso da Epic Games, è tempo di dare il benvenuto all'aggiornamento 25.10 di Fortnite: Battaglia Reale, la cui pubblicazione è attesa per la giornata di oggi, martedì 20 giugno.

Per garantire la corretta implementazione di tutte le modifiche previste dall'update, il team di sviluppo del free to play ha provveduto a disattivare i server di gioco. Nel momento in cui scriviamo, dunque, Fortnite: Battaglia Reale è offline, con la community impossibilitata a cimentarsi in nuovi match e attività. Il free to play non dovrebbe tardare eccessivamente nel tornare online: ricordiamo infatti che in genere le operazioni di manutenzione programmata dei server non richiedono più di qualche ora. In linea generale, Fortnite dovrebbe tornare operativo nella tarda mattinata di oggi.



In attesa di scoprire tutte le novità introdotte nel titolo dalla patch 25.10, segnaliamo che i dataminer sembrano avere già scovato alcuni indizi in merito. In particolare, sembra che il nuovo aggiornamento possa aprire la strada a un evento di Fortnite a tema Nike, i cui dettagli sono tuttavia ancora piuttosto misteriosi. In attesa di eventuali conferme in merito, non resta che pazientare in vista del ritorno online del battle royale di Epic Games, che di recente ha dato il benvenuto all'inizio della Stagione 3 di Fortnite: Capitolo 4.