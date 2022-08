Fortnite oggi non funziona, offline aspettando Dragon Ball: in arrivo l'update 21.40

Come promesso da Epic Games, manca ormai pochissimo alla pubblicazione degli attesissimi trailer dell'evento di Fortnite: Battaglia Reale a tema Dragon Ball Super.

In attesa dell'avvio del cross-over tra il battle royale e l'universo di Goku e compagni, è tempo per i giocatori di prendersi una piccola pausa dal titolo. Nel corso della mattinata, Fortnite: Battaglia Reale risulterà infatti inaccessibile, a causa di una manutenzione programmata dei server di gioco. In vista della pubblicazione della patch 21.40, il free to play risulterà dunque offline, con la community che non avrà la possibilità di accedere ai match.

Il processo di manutenzione dei server di Fortnite prenderà il via alle ore 10:00 in punto della mattinata di oggi, martedì 16 agosto 2022. La possibilità di accedere al matchmaking, tuttavia, sarà bloccata già a partire dalle ore 9:30 del fuso orario nostrano. Nel momento in cui scriviamo, dunque, le funzionalità online del battle royale stanno venendo progressivamente disattivate dal team di Epic Games. Il processo di implementazione dell'update 21.40 dovrebbe richiedere alcune ore, con il ritorno online di Fortnite atteso per la tarda mattinata.



Nel frattempo, sembra essere già trapelata in rete una anteprima del trailer del cross-over Fortnite X Dragon Ball Super, in arrivo tra pochissimo.