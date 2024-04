Fortnite oggi non funziona: quando torna online? Cosa succede al Battle Royale gratis

Volete giocare a Fortnite ma il Battle Royale gratis di Epic Games non funziona? Il 23 aprile Fortnite è offline, vediamo quali sono gli orari fissati per il down dei server in tutto il mondo e quando tornerà online. State tranquilli perché presto potrete tornare a giocare.

Oggi è giorno di manutenzione, Epic Games si appresta a lanciare l'aggiornamento 29.30 dando il via alla terza stagione del Fortnite Festival, tuttavia per poter far iniziare l'evento è necessario prima pubblicare un nuovo aggiornamento.

Le operazioni di manutenzione iniziano alle 10:00 del mattino ora italiana di martedì 23 aprile, il matchmaking verrà disattivato 30 minuti prima e questo vuol dire che dalle 09:30 non sarà più possibile iniziare nuove partite mentre i match in corso possno essere terminati senza problemi.

Idealmente Fortnite tornerà online tra le 12:00 e le 13:00, a meno di problemi o imprevisti con la pubblicazione dell'aggiornamento. Solitamente le operazioni di manutenzione durano circa due ore, dunque entro la fine della mattinata sarà possibile tornare a giocare, con una grande novità: Fortnite Festival accoglie Billie Eilish.

L'artista sarà protagonista della nuova stagione di Fortnite Festival insieme a nuove skin e contenuti extra, secondo i rumor ci sarà spazio anche per una nuova collaborazione con Nike.

