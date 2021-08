Fortnite oggi non funziona: server offline per l'aggiornamento 17.50

Mentre le indiscrezioni più diffuse riferiscono del possibile arrivo di piramidi e mummie con la Stagione 8 di Fortnite, è giunto il momento di un nuovo aggiornamento per il celebre battle royale.

Ad annunciarlo è l'account Twitter ufficiale del free to play di Epic Games, tramite il quale la software house comunica l'imminente pubblicazione dell'update 17.50. Tramite il cinguettio che potete trovare in calce a questa news, il team di sviluppo conferma che a brevissimo prenderanno il via le operazioni necessarie per garantire l'implementazione dei nuovi contenuti. Di conseguenza, come ormai tradizione, Fortnite: Battaglia Reale risulterà inaccessibile per alcune ore.

Le operazioni di aggiornamento, nello specifico, prenderanno il via alle ore 10:00 del fuso orario italiano. A partire da questo momento, il matchmaking nel free to play risulterà dunque disattivato, mentre i server di gioco di Fornite: Battaglia Reale saranno progressivamente posti offline. Al momento, Epic Games non ha comunicato l'orario di riattivazione del titolo, ma generalmente le procedure di update richiedono solamente poche ore.



In attesa di sapere quali novità porterà con sé l'aggiornamento 17.50, ricordiamo che di recente anche Will Smith ha debuttato in Fortnite: Battaglia Reale. Aumentano così costantemente i personaggi parte dell'universo del free to play, che ad anni dal lancio non vede rallentare il supporto offertogli da Epic Games.