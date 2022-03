Fortnite oggi non funziona, server offline per l'update 19.40: arriva Batman?

Come anticipato da Epic Games, i server di Fortnite: Battaglia Reale sono offline oggi 1 marzo, per consentire l'implementazione di un nuovo aggiornamento del celebre free to play.

Come confermato dai canali ufficiali del battle royale, la giornata odierna vedrà la pubblicazione della patch 19.40 del titolo. Per consentire la corretta introduzione delle novità portate dall'update, è stato necessario disabilitare temporaneamente i server di Fortnite, che dunque risulta al momento inaccessibile al pubblico. Epic Games non ha offerto dettagli specifici per quanto riguarda la durata della manutenzione, che tuttavia dovrebbe protrarsi - come di consueto - solamente per poche ore. Gli appassionati possono dunque aspettarsi di poter tornare in-game già intorno alla tarda mattinata.



Silenzio da Epic Games per quanto riguarda la natura delle novità che arriveranno con l'aggiornamento 19.40. Su questo fronte, tuttavia, si sono di recente espressi molti dataminer. Questi ultimi hanno in particolare rivelato la probabile aggiunta di nuove skin di Spider-Man in Fortnite: Battaglia Reale, ma le indiscrezioni suggeriscono che anche un ulteriore supereroe potrebbe presto scendere in campo nel battle royale. Con l'uscita di The Batman nelle sale cinematografiche, sembra infatti realistica l'ipotesi di una sortita in-game del Cavaliere Oscuro interpretato da Robert Pattinson. Per saperne di pioù, non resta che attendere poche ore.