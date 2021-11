Fortnite oggi non funziona: sever offline per l'aggiornamento 18.40

Come promesso da Epic Games, anche questo martedì il battle royale dei record è pronto ad accogliere nuovi contenuti, grazie alla pubblicazione dell'aggiornamento 18.40 di Fortnite: Battaglia Reale.

Puntuale come sempre, l'update diverrà disponibile nel corso della mattinata, con le operazioni dedicate che stanno prendendo il via proprio nel momento in cui scriviamo. Per garantire una corretta implementazione di tutte le novità in arrivo con l'aggiornamento 18.40, Epic Games ha deciso di disabilitare temporaneamente i server di Fortnite. Di conseguenza, il free to play risulterà completamente offline a partire dalle ore 10:00 di oggi, martedì 16 novembre.

Le procedure di preparazione dell'isola di gioco al nuovo update si protrarranno per poche ore, con Fortnite: Battaglia Reale che riprenderà a funzionare nella tarda mattinata. Tra le novità previste, il team di sviluppo ha già confermato lo speciale evento dedicato al manga di Masashi Kishimoto. I giocatori potranno infatti accogliere le skin a tema Naruto in Fortnite. Per l'occasione, il Villaggio della Foglia, luogo nativo del giovane ninja, ha fatto la sua comparsa nell'hub della modalità Creativa del titolo.



Per scoprire tutti i dettagli sui contenuti dell'aggiornamento 18.40 di Fortnite, sarà necessario attendere la pubblicazione delle relative note ufficiali da parte di Epic Games, prevista entro poche ore.