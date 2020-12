Fortnite: al via oggi il primo Thasup Box Fight, il torneo targato Tha Supreme

Piz, Riki, Young Miles da una parte, Loryyy, Bellix, Ayranbaffo, Rekins, Machete Moonstar dall’altra. Sono alcuni dei top player del panorama esport nazionale selezionati da Machete Gaming per partecipare al primo Thasup Box Fight, il torneo di Fortnite ideato da Tha Supreme in collaborazione con Me Next e prodotto da Spazio Lenovo.

Dopo aver vinto X Factor da giudice, Hell Raton passa dall’altra parte del bancone ed è pronto a condurre, in compagnia di Piazz, uno show unico che mixerà come mai prima d’ora gaming e musica. Già l’inizio sarà a dir poco esplosivo: durante l’opening show, tha Supreme "dropperà" un beat inedito su Fortnite! L’imperdibile appuntamento è in diretta Twitch oggi 22 dicembre dalle ore 14.00 su Machete Tv.

Un torneo esport senza precedenti, a cominciare dall’inedito montepremi di 15mila euro, per la prima volta così alto per un torneo italiano di Fortnite. Ed è per questo che i match tra i 16 pro-player saranno davvero avvincenti, senza esclusione di colpi. Il thasup Box Fight infatti, è un torneo su invito a eliminazione diretta. Come vuole lo spirito di Machete Gaming - format e team di gamer collegato alla crew hip hop fondata nel 2010 da Salmo, Slait ed Hell Raton - ci sarà tantissimo spazio anche per la musica: oltre a Tha Supreme, ci saranno anche Slait, Young Miles e tanti altri…stay tuned!