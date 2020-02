Fortnite omaggia Kobe Bryant: scoperto un riferimento alla stella del basket scomparsa

Il mese scorso il mondo dello sport e non solo è stato scosso dall'incidente che si è portato via Kobe Bryant insieme a sua figlia e ad altre sette persone. Non sono mancate le commemorazioni e gli omaggi da parte di praticamente qualsiasi mezzo artistico, inclusi i videogiochi. All'elenco si aggiunge ora Fortnite.

L'arrivo della Stagione 2 del Capitolo 2 di Fortnite è stata infatti l'occasione per scoprire tra le nuove modifiche, un piccolo memoriale che sembra che Epic Games abbia allestito per omaggiare l'atleta scomparso.

Si tratta di una piccola aiuola con dei fiori ed un pallone da basket, facilmente individuabile perché posta in un luogo dove non c'è praticamente niente altro intorno. Per trovarla, basta atterrare nei pressi di Fattorie Frenetiche ed esplorare brevemente i dintorni.

Alcuni giocatori se ne sono accorti ed hanno cominciato a fotografarla, come potete vedere nel tweet in calce alla news. Un modo sicuramente silenzioso e sobrio per commemorare quello che è stato un atleta leggendario, e che sicuramente ha toccato le vite di molti tra i tantissimi giocatori di Fortnite.

Come detto, ieri è stato il giorno del grande aggiornamento del Battle Royale di Epic Games: sul nostro sito trovate tutte le novità della Stagione 2 di Fortnite.